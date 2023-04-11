Анастасия Руднева — домохозяйка, посвятившая свою жизнь семье и созданию уюта в доме. Но случайно она узнает, что муж собирается бросить ее и уйти жить к любовнице сразу после свадьбы их дочери. Анастасия решает не устраивать сцен, а лишь напомнить супругу, кого он любит на самом деле. Но все попытки привлечь его внимание терпят крах. Доведенная до отчаяния Анастасия идет на крайние меры и срывает свадьбу дочери, чтобы как-то отсрочить уход мужа.



