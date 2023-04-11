WinkСериалыЯ тебя не отпущу1-й сезон
Я тебя не отпущу (сериал, 2023) сезон 1 смотреть онлайн
8.82023, Я тебя не отпущу. Сезон 1 4 серии
Мелодрама18+
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Сезоны и серии
О сериале
Анастасия Руднева — домохозяйка, посвятившая свою жизнь семье и созданию уюта в доме. Но случайно она узнает, что муж собирается бросить ее и уйти жить к любовнице сразу после свадьбы их дочери. Анастасия решает не устраивать сцен, а лишь напомнить супругу, кого он любит на самом деле. Но все попытки привлечь его внимание терпят крах. Доведенная до отчаяния Анастасия идет на крайние меры и срывает свадьбу дочери, чтобы как-то отсрочить уход мужа.
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
- Режиссёр
Дмитрий
Губарев
- Актриса
Анна
Здор
- Актёр
Артём
Осипов
- Актёр
Илья
Носков
- АРАктриса
Анастасия
Речистер
- АКАктриса
Анастасия
Конотопенко
- МБАктёр
Марсель
Бакаев
- СБАктриса
Светлана
Бронникова
- ТКАктриса
Татьяна
Калачева
- ЯКАктриса
Яна
Кажаева
- СКАктриса
София
Коробова
- ИРСценарист
Ирина
Ревякина
- МХПродюсер
Марина
Хрипунова
- Продюсер
Ирина
Босова
- МТПродюсер
Марина
Тернавская
- АВПродюсер
Александра
Виноградова
- АГХудожница
Ассоль
Гизатуллина
- КИХудожница
Ксения
Ильина
- ДШОператор
Дмитрий
Шлыков