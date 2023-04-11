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Я тебя не отпущу
1-й сезон

Я тебя не отпущу (сериал, 2023) сезон 1 смотреть онлайн

8.82023, Я тебя не отпущу. Сезон 1 4 серии
Мелодрама18+
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Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Анастасия Руднева — домохозяйка, посвятившая свою жизнь семье и созданию уюта в доме. Но случайно она узнает, что муж собирается бросить ее и уйти жить к любовнице сразу после свадьбы их дочери. Анастасия решает не устраивать сцен, а лишь напомнить супругу, кого он любит на самом деле. Но все попытки привлечь его внимание терпят крах. Доведенная до отчаяния Анастасия идет на крайние меры и срывает свадьбу дочери, чтобы как-то отсрочить уход мужа.


Страна
Россия
Жанр
Мелодрама

Рейтинг

6.8 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Я тебя не отпущу»