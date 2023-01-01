Анютино счастье (сериал, 2013) смотреть онлайн бесплатно
9.22013, Анютино счастье 1 сезон
Мелодрамы, Мини-сериалы12+
Сезоны и серии
Сюжет
Аня возвращается в родное село из детдома, куда попала после смерти матери. Она приезжает к старшему брату, которого долгие годы не видела. Но в собственном доме оказывается лишней: у брата своя семья, и Аню никто не ждал. Вскоре выясняется, что богатый фермер Юмашев - Анин отец. Когда-то он бросил ее мать и теперь, раскаявшись, решает наверстать упущенное отцовство. Неожиданно Юмашев умирает, успев завещать дочери ферму. Однако вместо райской жизни девушку ждет преследование бандитов, которые давно положили глаз на чужие земли...
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Информация
СтранаРоссия
ЖанрыМелодрамы, Мини-сериалы
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
5.4 IMDb
- БРРежиссёр
Борис
Рабей
- Актриса
Дарья
Егорова
- НСАктриса
Николь
Спиридонова
- ВГАктёр
Владимир
Гориславец
- МСАктёр
Максим
Сальников
- ДВАктёр
Дмитрий
Воронцов
- НКАктриса
Нина
Курпякова
- Актёр
Илья
Носков
- АДАктриса
Аполлинария
Дашковская
- АПАктёр
Андрей
Перунов
- Актриса
Светлана
Камынина
- ЕССценарист
Елена
Строгалева
- ИСПродюсер
Ирина
Смирнова-Бейнарович
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ИКМонтажёр
Илья
Корнилов
- ГНОператор
Геннадий
Немых
- АЛКомпозитор
Алексей
Левин