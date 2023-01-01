Анютино счастье (сериал, 2013) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Аня возвращается в родное село из детдома, куда попала после смерти матери. Она приезжает к старшему брату, которого долгие годы не видела. Но в собственном доме оказывается лишней: у брата своя семья, и Аню никто не ждал. Вскоре выясняется, что богатый фермер Юмашев - Анин отец. Когда-то он бросил ее мать и теперь, раскаявшись, решает наверстать упущенное отцовство. Неожиданно Юмашев умирает, успев завещать дочери ферму. Однако вместо райской жизни девушку ждет преследование бандитов, которые давно положили глаз на чужие земли...



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