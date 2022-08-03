Анютино счастье. Сезон 1
Анютино счастье
Анютино счастье (сериал, 2013) сезон 1 смотреть онлайн

9.22013, Анютино счастье. Сезон 1 2 серии
Мелодрама12+

О сериале

Аня возвращается в родное село из детдома, куда попала после смерти матери. Она приезжает к старшему брату, которого долгие годы не видела. Но в собственном доме оказывается лишней: у брата своя семья, и Аню никто не ждал. Вскоре выясняется, что богатый фермер Юмашев - Анин отец. Когда-то он бросил ее мать и теперь, раскаявшись, решает наверстать упущенное отцовство. Неожиданно Юмашев умирает, успев завещать дочери ферму. Однако вместо райской жизни девушку ждет преследование бандитов, которые давно положили глаз на чужие земли...

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
5.4 IMDb

