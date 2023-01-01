Биография

Российский актер Владимир Гориславец стал известен широкой публике благодаря сериалам «Обнимая небо» и «Благие намерения». На счету артиста — более двух десятков работ в кино, а также множество театральных спектаклей. Актер провел свое детство в Украине. Жизнерадостный и активный ребенок с ранних лет интересовался творчеством, поступил в студию бальных танцев, однако очень скоро почувствовал, что именно театр и есть его истинное призвание. Он успешно сдал экзамены сначала в колледж, потом – в Щепкинское училище, а затем, получив заслуженный диплом, отправился покорять большую сцену. Свою первую роль Владимир Гориславец сыграл в комедийной короткометражке «Дорога на...». Лента понравилась критикам и зрителям и даже была отмечена призом в Каннах. Это стало первым значимым шагом на пути к успеху. Несмотря на молодость и отсутствие богатого опыта, актер получал предложение за предложением. Фильмы с Владимиром Гориславцем становились популярны, зрители смотрели их с удовольствием, а рецензенты хвалили. Актер снялся в «Анютином счастье», «Неравном браке», «Цветке папоротника» и везде превосходно проявил себя и продемонстрировал свой талант.