Биография

Дарья Егорова — актриса театра, кино и телевидения. Родилась в Москве 23 марта 1990 года. Уже в детстве будущая артистка проявляла творческие способности и разыгрывала сценки перед родственниками. В школе училась неважно, но родители поддерживали дочь и способствовали тому, чтобы она перевелась в школу с театральным уклоном. Благодаря этому Дарья без проблем поступила в Высшее театральное училище имени Щукина на курс Поглазова и окончила его в 2011 году. Сегодня фильмография Дарьи Егоровой насчитывает более 35 работ. Актрису можно встретить в сериалах «Все равно тебя дождусь», «Маршруты любви», «Отмена всех ограничений», «Склифосовский», «Универ» и в фильмах «Ровесники», «МиШура», «Формула счастья».