Формула счастья (фильм, 2012) смотреть онлайн бесплатно
9.12012, Формула счастья
Мелодрама95 мин12+
О фильме
Молодой учительнице Татьяне приходится уйти из школы: мать одного ученика приревновала ее к мужу. Потом умирает родная тетя Тани, а ее квартиру захватывают соседи.
Лишившись работы и крыши над головой, вскоре Таня остается и без жениха. Нелегко приходится бедной девушке. Именно в этот сложный период Татьяна и встречает симпатичного дальнобойщика Славу...
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
- ИВРежиссёр
Игорь
Войтулевич
- Актриса
Дарья
Егорова
- Актёр
Александр
Пашков
- Актёр
Илья
Оболонков
- ЕПАктриса
Елена
Павлова
- ИБАктёр
Игорь
Бровин
- ЕКАктриса
Елена
Козина
- АЖАктёр
Алексей
Жиров
- ОСАктриса
Ольга
Сарычева
- ТСАктриса
Тамара
Спиричева
- Актёр
Михаил
Богдасаров
- РВСценарист
Ринат
Валиулин
- ОМСценарист
Олег
Молоканов
- ЕМПродюсер
Елена
Марковская
- МБПродюсер
Максим
Белицкий
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ИСПродюсер
Ирина
Смирнова-Бейнарович
- МКХудожница
Марина
Комкова
- АХХудожник
Андрей
Храпов
- МРМонтажёр
Михаил
Романов
- АКОператор
Алексей
Карпухин
- АИКомпозитор
Антон
Ильин