Молодой учительнице Татьяне приходится уйти из школы: мать одного ученика приревновала ее к мужу. Потом умирает родная тетя Тани, а ее квартиру захватывают соседи.



Лишившись работы и крыши над головой, вскоре Таня остается и без жениха. Нелегко приходится бедной девушке. Именно в этот сложный период Татьяна и встречает симпатичного дальнобойщика Славу...

