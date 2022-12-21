Формула счастья
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Формула счастья

Формула счастья (фильм, 2012) смотреть онлайн бесплатно

9.12012, Формула счастья
Мелодрама95 мин12+

О фильме

Молодой учительнице Татьяне приходится уйти из школы: мать одного ученика приревновала ее к мужу. Потом умирает родная тетя Тани, а ее квартиру захватывают соседи.

Лишившись работы и крыши над головой, вскоре Таня остается и без жениха. Нелегко приходится бедной девушке. Именно в этот сложный период Татьяна и встречает симпатичного дальнобойщика Славу...

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Качество
SD
Время
95 мин / 01:35

Рейтинг

6.2 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа фильма «Формула счастья»