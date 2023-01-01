Биография

Тамара Спиричева – российская актриса театра и кино, родилась в ноябре 1940 года. Заслуженная артистка России. Спиричева получила профессиональное образование в театральной студии города Горького. Служила в театральных труппах в Архангельске, Симферополе и Кирове. Затем переехала в столицу. Играла на сцене литературно-драматического театра и в Гоголевском театре. С 1992 года работает в Русском духовном театре «Глас». За годы работы на театральных подмостках актрисой сыграно более 5-ти десятка ролей. Спиричева прекрасно справляется с любым характерным персонажем, поражая зрителей своей правдивой игрой. В кино актриса пришла уже в солидном возрасте. Первую небольшую роль Тамара Спиричева сыграла в знаменитом сериале «Даша Васильева. Любительница частного сыска» в 2004 году. Сейчас в ее фильмотеке – более 100 кинематографических работ. Спиричева снялась в фильмах «Мы из будущего», «Время счастья», «Любовь по ошибке», «Я подарю тебе победу» и в огромном количестве популярных телесериалов, в том числе в «Адвокате», «Путейцах», «Метро», «Склифосовском» и в сериале «Вольф Мессинг. Видевший сквозь время». Спиричева снимается и в настоящее время. Поклонники любовно называют актрису бабушкой российского кино.