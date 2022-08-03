Азиат (фильм, 2008) смотреть онлайн бесплатно
8.52008, Азиат
Боевик, Приключения96 мин16+
О фильме
Жизнь разбросала друзей детства Ивана и Джеку. Иван живет в Казахстане с сестрой Ольгой. Ольга замужем за казахом Каримом, их сын тяжело болен: он не может ходить. Денег на операцию в семье нет. Джека, оставшись в маленьком сибирском городке, возглавляет местную банду. Его основной доход – золото, которое он выколачивает из местных старателей. Единственное, что не дает Джеке спокойно спать – тайна его детства. Одна на двоих с Иваном тайна… А Иван тем временем приезжает в родной городок… Чем закончится встреча бывших друзей?
СтранаРоссия
ЖанрБоевик, Приключения
КачествоSD
Время96 мин / 01:36
Рейтинг
4.7 КиноПоиск
- АКРежиссёр
Алексей
Козлов
- Актёр
Алексей
Комашко
- Актёр
Илья
Носков
- Актриса
Нина
Ургант
- Актёр
Сергей
Русскин
- Актриса
Мария
Сёмкина
- ЕСАктриса
Екатерина
Старателева
- Актёр
Николай
Добрынин
- ФМАктёр
Фархад
Махмудов
- АГАктёр
Анатолий
Горин
- ЮЛАктёр
Юрис
Лауциньш
- ВССценарист
Валентин
Спиридонов
- АКСценарист
Алексей
Козлов
- ОМПродюсер
Ольга
Манеева
- Продюсер
Сергей
Щеглов
- ВДОператор
Валерий
Дегтярёв
- ВОКомпозитор
Вячеслав
Одаховский