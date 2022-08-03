Азиат (фильм, 2008) смотреть онлайн бесплатно

Жизнь разбросала друзей детства Ивана и Джеку. Иван живет в Казахстане с сестрой Ольгой. Ольга замужем за казахом Каримом, их сын тяжело болен: он не может ходить. Денег на операцию в семье нет. Джека, оставшись в маленьком сибирском городке, возглавляет местную банду. Его основной доход – золото, которое он выколачивает из местных старателей. Единственное, что не дает Джеке спокойно спать – тайна его детства. Одна на двоих с Иваном тайна… А Иван тем временем приезжает в родной городок… Чем закончится встреча бывших друзей?

