Биография

Фархад Махмудов – актер театра и кино. Он родился 9 мая 1972 года в г. Ташкенте, где прожил до 17 лет. В 2007 году удостоился звания заслуженного артиста РФ. В кино Махмудов попал случайно. Будучи шестиклассником, он случайно встретил представителя кинокомпании «Узбекфильм», который пригласил школьника на пробы. После этого начались съемки в эпизодических ролях. Первой серьезной работой актера стал короткометражный фильм «Волки». Это стало началом фильмографии Махмудова. В 1993 году Фархад закончил ВГУ кинематографии им. С. А. Герасимова. В это же время он начал служить в Московском драматическом театре. В 1994 году Ф. Махмудов перешел в Театр Романа Виктюка, где продолжает играть по сей день. Актера можно было увидеть в спектаклях «Мой друг А», «Эдит Пиаф», «Бабочка-бабочка», «Пробуждение весны». Успешно сложилась карьера актера в кино. Многосерийный фильм Фархада Махмудова «Застава» принес ему премию ФСБ России за лучшую актерскую работу. Фильмография актера насчитывает 90 картин. Среди них знаменитые сериалы «Проклятый рай-2», «Маргоша», «Дурная кровь», «Братство десанта» и другие. Среди полнометражных работ Махмудова зрителям особенно полюбились картины «Своя правда», «Хранитель» и молодежная комедия «Пятница».