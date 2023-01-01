Своя правда (сериал, 2008) смотреть онлайн бесплатно
9.32008, Своя правда 1 сезон
Мелодрамы16+
Сезоны и серии
Сюжет
В нашей жизни существует огромное количество щекотливых ситуаций, особенно в женском обществе.
Изначально предназначение женщины – семья и рождение детей, но в современном мире это понятие трансформировалось. Многие женщины гораздо больше увлечены карьерным ростом, чем созданием семьи. Поэтому, когда женщина в 40 лет понимает, что за спиной лишь работа, часто она решается пойти на риск и попытать счастья родить ребенка.
Новый документальный цикл «Своя правда» раскроет секреты позднего материнства, расскажет о матерях – одиночках, поможет пережить развод и поведает о неравных браках.
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Информация
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
- НРРежиссёр
Наталья
Родионова
- АСРежиссёр
Андрей
Селиванов
- ФМАктёр
Фархад
Махмудов
- Актриса
Ольга
Павловец
- МЯАктриса
Марина
Яковлева
- АОАктёр
Артём
Осипов
- АКАктёр
Алексей
Кантур
- МКАктриса
Мария
Куликова
- ВРАктриса
Виктория
Романенко
- ЕЛАктёр
Егор
Лучишкин
- БТАктёр
Борис
Талах
- НСАктриса
Настя
Соколова
- МШСценарист
Майя
Шаповалова
- НРСценарист
Наталья
Родионова
- ИСПродюсер
Ирина
Смирнова-Бейнарович
- АКПродюс�ер
Александр
Кушаев
- ДИПродюсер
Денис
Исаев
- ДЗПродюсер
Дмитрий
Зайцев
- ВМХудожница
Власта
Муратова
- АОМонтажёр
Андр�ей
Осадчий
- ЯВОператор
Ян
Вороновский
- НФОператор
Наталья
Фролова
- СТКомпозитор
Сергей
Терехов