Своя правда
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Своя правда

Своя правда (сериал, 2008) смотреть онлайн бесплатно

9.32008, Своя правда 1 сезон
Мелодрамы16+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

В нашей жизни существует огромное количество щекотливых ситуаций, особенно в женском обществе.

Изначально предназначение женщины – семья и рождение детей, но в современном мире это понятие трансформировалось. Многие женщины гораздо больше увлечены карьерным ростом, чем созданием семьи. Поэтому, когда женщина в 40 лет понимает, что за спиной лишь работа, часто она решается пойти на риск и попытать счастья родить ребенка.

Новый документальный цикл «Своя правда» раскроет секреты позднего материнства, расскажет о матерях – одиночках, поможет пережить развод и поведает о неравных браках.

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Мелодрамы

Рейтинг

7.4 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Своя правда»