WinkСериалыСвоя правда1-й сезон2-я серия
Своя правда (сериал, 2008) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно
9.32008, Своя правда. Серия 2
Мелодрамы16+
Сезоны и серии
Сюжет
Марина Гусько выросла в Азербайджане и считала его своей родиной. Стала учителем, потому что в шестидесятые это была перспективная профессия. Вышла замуж за Володю, веря, что это настоящая любовь. Родила детей и надеялась, что их ждет блестящее будущее. Она искренне верила в советские идеалы и не сомневалась, что жизнь ее не обманет.
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Информация
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
- НРРежиссёр
Наталья
Родионова
- АСРежиссёр
Андрей
Селиванов
- ФМАктёр
Фархад
Махмудов
- Актриса
Ольга
Павловец
- МЯАктриса
Марина
Яковлева
- АОАктёр
Артём
Осипов
- АКАктёр
Алексей
Кантур
- МКАктриса
Мария
Куликова
- ВРАктриса
Виктория
Романенко
- ЕЛАктёр
Егор
Лучишкин
- БТАктёр
Борис
Талах
- НСАктриса
Настя
Соколова
- МШСценарист
Майя
Шаповалова
- НРСценарист
Наталья
Родионова
- ИСПродюсер
Ирина
Смирнова-Бейнарович
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ДИПродюсер
Денис
Исаев
- ДЗПродюсер
Дмитрий
Зайцев
- ВМХудожница
Власта
Муратова
- АОМонтажёр
Андрей
Осадчий
- ЯВОператор
Ян
Вороновский
- НФОператор
Наталья
Фролова
- СТКомпозитор
Сергей
Терехов