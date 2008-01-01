Своя правда. Серия 2
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Своя правда (сериал, 2008) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

9.32008, Своя правда. Серия 2
Мелодрамы16+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Марина Гусько выросла в Азербайджане и считала его своей родиной. Стала учителем, потому что в шестидесятые это была перспективная профессия. Вышла замуж за Володю, веря, что это настоящая любовь. Родила детей и надеялась, что их ждет блестящее будущее. Она искренне верила в советские идеалы и не сомневалась, что жизнь ее не обманет.

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Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Мелодрамы

Рейтинг

7.4 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Своя правда»