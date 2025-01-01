Фильм «Дети-шпионы» (2025) — новая яркая семейная комедия российского кинематографа, где зрителей ждут захватывающие приключения. В проекте приняли участие известные актеры: Дмитрий Нагиев, Людмила Артемьева, Виталия Корниенко и многие другие.



В центре сюжета трое школьников: Михаил, Вита и Дана. Их семья далека от привычной: ребят воспитывает мудрая бабушка и отец, обладающий секретным прошлым — он легендарный агент с позывным «Голос». У подростков есть одна заветная цель, и чтобы приблизиться к ней, они создают собственное мини-агентство и пускают в ход свои уникальные таланты: Михаил виртуозно работает с компьютерами, Дана демонстрирует мастерство в боевых искусствах, а Вита умеет применять гипноз. Судьба подбрасывает им шанс испытать себя в деле: ребятам поручают участие в опасной миссии по спасению сына короля, оказавшегося в руках преступников. Для подготовки их отправляют в закрытый лагерь, где юные герои осваивают профессию настоящих шпионов. Справятся ли они с испытаниями — покажет фильм.



Не пропустите премьеру — смотреть фильм «Дети-шпионы» (2025) спешите в кино! Билеты уже доступны через сервис «Афиша» в онлайн-кинотеатре Wink.



Дети-шпионы покупка билетов в кино онлайн