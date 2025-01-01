О фильме
Фильм «Дети-шпионы» (2025) — новая яркая семейная комедия российского кинематографа, где зрителей ждут захватывающие приключения. В проекте приняли участие известные актеры: Дмитрий Нагиев, Людмила Артемьева, Виталия Корниенко и многие другие.
В центре сюжета трое школьников: Михаил, Вита и Дана. Их семья далека от привычной: ребят воспитывает мудрая бабушка и отец, обладающий секретным прошлым — он легендарный агент с позывным «Голос». У подростков есть одна заветная цель, и чтобы приблизиться к ней, они создают собственное мини-агентство и пускают в ход свои уникальные таланты: Михаил виртуозно работает с компьютерами, Дана демонстрирует мастерство в боевых искусствах, а Вита умеет применять гипноз. Судьба подбрасывает им шанс испытать себя в деле: ребятам поручают участие в опасной миссии по спасению сына короля, оказавшегося в руках преступников. Для подготовки их отправляют в закрытый лагерь, где юные герои осваивают профессию настоящих шпионов. Справятся ли они с испытаниями — покажет фильм.
СтранаРоссия
ЖанрКомедия, Семейный, Приключения
КачествоFull HD
Рейтинг
- ИАРежиссёр
Иван
Архипов
- Актёр
Дмитрий
Нагиев
- Актриса
Людмила
Артемьева
- Актриса
София
Каштанова
- Актёр
Игорь
Жижикин
- Актёр
Кирилл
Нагиев
- Актриса
Виталия
Корниенко
- ДГАктриса
Даяна
Гудз
- МААктёр
Михаил
Архипов
- НСАктриса
Надежда
Сысоева
- Актёр
Сергей
Астахов
- Актёр
Михаил
Богдасаров
- ФМАктёр
Фархад
Махмудов
- Актёр
Михаил
Тарабукин
- Актёр
Олег
Тактаров
- Актриса
Татьяна
Яхина
- ИАСценарист
Иван
Архипов
- ИАПродюсер
Иван
Архипов
- Продюсер
Юлия
Иванова
- ВГПродюсер
Виктория
Гудз
- ВШХудожник
Владимир
Шевченко
- ММХудожница
Мирослава
Медведева
- ВШОператор
Валерий
Шарапов