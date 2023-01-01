Татьяна Яхина

Биография

Яхина Татьяна Эдуардовна (Демидова по 1 мужу), Быстржицкая в девичестве. Родилась 5 августа 1982 года в Норильске. Отец Татьяны пилот гражданской авиации, мама инженер-строитель. В детстве, Татьяна занималась в балетной школе, дзюдо, в течении 4 лет занималась плаванием, учавствовала в соревнованиях города и имеет разряд. Играла в водное поло, занималась в хоре. Играла в Норильском ТЮЗе, где были роли от мухи Цокотухи до Герды. Художественный руководитель советовала продолжать играть и заняться всерьез актерством. Семья вскоре перебралась в столицу, после того, как отец Татьяны стал летать в Шереметьего, и по переезду, мысли о театре отошли на второй план. Таня окончила школу 1113, с уклоном на музыку и хореографию. В 12 лет начала заниматься танцами, сначала народными, потом бальными. Она смогла пройти путь от начинашек Е класса до профессионалов всего за 3 года, в 16 лет была Чемпионкой России в серии гран При и вице-чемпионкой России среди профессионалов, по европейской программе. В 1999 году была 13 парой мира на конкурсе International, в Лондоне, о ней писали не только зарубежом, но и на Родине. Призер и финалистка многих международных соревнований. Танцам училась в Лондоне и Москве. Жила и преподавала в Японии, в течении 2 лет, была победителем многих соревнований в Токио и Нагойе. По первому образованию, Татьяна педагог-хореограф, закончила в 2005 году НГУ им. Натальи Нестеровой, факультет - «Академия танца». Вернувшись на родину, вышла замуж и родила ребенка, оставив все, что было связано со спортивной карьерой. В 2006, Таня оказывается на съемочной площадке, сначала рекламы, потом и кино. Стала активно сниматься, но четко понимала то, что она многое не знает о профессии. Играла в таких сериалах, как «Зверобой», «Проклятый рай», «Москва. голоса ускользающих истин», «Судебная колонка», «Маргоша», «Мент в законе-3» и др.