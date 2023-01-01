Биография

Алексей Комашко — актер театра, кино и телевидения. Родился в Запорожье 29 апреля 1981 года. В профессию пришел не сразу, хотя первое образование получил близкое к театру — отучился на художника-оформителя в Запорожском техническом училище. Позже переехал в Саратов, где поступил в местную консерваторию на актерское отделение. Там на него обратил внимание Олег Табаков и пригласил в свой театр. Так, в 2005 году Алексей перебрался в столицу и начал работать на одной из самых знаменитых площадок индустрии — в «Табакерке». Фильмография Алексея Комашко насчитывает более 45 работ. Его можно встретить в картинах «Жить», «Крым», «Вместе с Верой», «Завод», «Метод», «Черные кошки», «Однажды в пустыне», «Водоворот», «Ловец снов», «Тульский Токарев», «Тайны следствия».