СОБР (сериал, 2011) смотреть онлайн
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Сериал «СОБР» (2011) — остросюжетный боевик от режиссера телесериала «Литейный, 4» Станислава Мареева с участием Андрея Лаврова, Влада Демина, Сергея Загребнева, Алексея Комашко и Сергея Векслера. На нашем сайте можно смотреть онлайн все серии настоящего мужского сериала «СОБР» в хорошем качестве.
Действие сериала разворачивается в 90-е годы двадцатого столетия, когда беспредел царил не только в криминальных кругах, но и в госструктурах. Сергей Якушев — военный летчик, гвардеец, участник боевых действий в Афганистане, оставив службу в вооруженных силах, пытается обустроить свою жизнь на гражданке в родном Ставрополе. Однажды, возвращаясь домой после тяжелого рабочего дня на рынке, Сергей по ошибке попадает под облаву. В одном из бойцов спецподразделения Якушев узнает своего друга детства, боевого товарища Юрку Шведова. Вместе они прошли Афганистан, Швед теперь боец спецотряда быстрого реагирования, специально созданного в лихие девяностые для борьбы с организованной преступностью, а Якушев — продавец на рынке. Шведов, узнав о бедственном положении друга, предлагает стать одним из них. Так начинается новый виток жизни Сергея, вместе с верными боевыми товарищами СОБРа он будет участвовать в самых сложных операциях — ловить наркоторговцев, убийц, торговцев оружием, освобождать заложников. Среди напряженных рабочих будней найдется время и для любви, так что сериал «СОБР» понравится не только мужчинам, но и женщинам. Чтобы следить за приключениями боевых товарищей, рекомендуем смотреть онлайн сериал «СОБР» в хорошем качестве.
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Информация
Рейтинг
- СМРежиссёр
Станислав
Мареев
- АЛРежиссёр
Андрей
Линич
- Актёр
Алексей
Комашко
- ВДАктёр
Владислав
Демин
- АЛАктёр
Андрей
Лавров
- Актёр
Сергей
Векслер
- Актриса
Карина
Андоленко
- АКАктриса
Анна
Капалева
- АНАктёр
Александр
Никольский
- АКАктриса
Ангелина
Коршунова
- ЕКАктёр
Евгений
Кулаков
- СЗАктёр
Сергей
Загребнев
- ДТСценарист
Дмитрий
Терский
- БЯСценарист
Борис
Яновский
- АЧПродюсер
Александр
Черняев
- ДВПродюсер
Дмитрий
Воронков
- СЧПродюсер
Станислав
Чепаев
- НШПродюсер
Наталья
Шишкина
- ВТХудожник
Владимир
Трапезников
- ААХудожница
Александра
Андреева
- АГОператор
Александр
Гусев
- АПОператор
Авис
Привин
- ОВКомпозитор
Олег
Воляндо