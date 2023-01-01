Биография

Андрей Лавров – актер театра и кино, режиссер. Получил признание зрителей после работы в сериале «След». Снялся во многих отечественных фильмах и телесериалах. Является кандидатом в мастера спорта по силовому троеборью. Будущий актер родился в столице, его отец – медик, мама – актриса. В юности Лавров учился в музыкальной школе, а окончив ее, продолжил обучение в училище имени Ипполитова-Иванова на вокальном отделении. Однако карьерному росту помешала травма голосовых связок. У юноши началась депрессия, но найти выход помогли друзья, которые позвали его в театральную студию, где несостоявшийся певец получил новую возможность оказаться на сцене. Так он стал студентом ГИТИСа, выбрав факультет режиссуры музыкального театра. Используя свой вокальный талант, в студенческие годы Андрей Лавров пробует себя в роли участника церковного хора, казачьего ансамбля, солиста музыкального коллектива «Майор Вихрь». Окончив вуз, он занимается режиссурой в «Геликон-опере». В кинематографе зрители знают актера по сериалам «Братья по-разному», «След», «Светофор», «Казаки». В полнометражных фильмах Андрей Лавров тоже показал свое актерское мастерство и умение создавать разноплановые образы. Он воплотил ярких персонажей в драме «Пушкин: последняя дуэль», комедиях «Маргоша», «Восьмидесятые», триллере «Мантикора», боевиках «СОБР», «Отцы», мелодраме «Море. Горы. Керамзит», криминальном фильме «Лютый», детективе «Паутина».