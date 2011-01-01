СОБР. Серия 8
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СОБР (сериал, 2011) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

9.22011, СОБР. Серия 8
Боевики18+

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Сюжет

Весной 1993 года бывший офицер–десантник Александр Якушев после сокращения из вооруженных сил приезжает в Ставрополь. После ряда безуспешных попыток устроиться на работу в коммерческие структуры он случайно сталкивается со старым другом, который приглашает его вступить в ряды сотрудников специального отряда быстрого реагирования (СОБР). Костяк составляют бывшие офицеры вооруженных сил.

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Боевики

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «СОБР»

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