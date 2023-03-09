СОБР (сериал, 2011) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн бесплатно

СОБР. Серия 11
СОБР (сериал, 2011) сезон 1 серия 11

9.22011, СОБР. Серия 11
Боевик18+

Весной 1993 года бывший офицер–десантник Александр Якушев после сокращения из вооруженных сил приезжает в Ставрополь. После ряда безуспешных попыток устроиться на работу в коммерческие структуры он случайно сталкивается со старым другом, который приглашает его вступить в ряды сотрудников специального отряда быстрого реагирования (СОБР). Костяк составляют бывшие офицеры вооруженных сил.

Россия
Боевик
47 мин / 00:47

7.9 КиноПоиск
6.3 IMDb

