В сторону от войны (фильм, 2009) смотреть онлайн
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Сюжет
Начало Великой Отечественной Войны. Фронтовая агитбригада прибыла на передовую, чтобы поддержать боевой дух солдат. И вдруг сразу после концерта одна из актрис, Маша, встречает здесь человека, которого она любила, и который исчез из ее жизни 5 лет назад. Он – капитан Александр Громов, простой пехотный командир, «пушечное мясо» войны. Несмотря на то, что Маша вышла замуж за народного артиста, за прошедшие годы ее чувства к Александру не угасли. Тем временем из показаний пленного «языка» Громов понимает, что через несколько часов начнется крупное наступление, и начнется оно с атаки на его батальон. Он приказывает агитбригаде срочно уезжать...
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Информация
Рейтинг
- АКРежиссёр
Алексей
Козлов
- Актриса
Елена
Подкаминская
- Актёр
Алексей
Комашко
- Актёр
Борис
Смолкин
- АТАктёр
Андрей
Тенетко
- АЗАктёр
Андрей
Зибров
- МКАктриса
Мария
Капустина
- ПМАктёр
Павел
Михайлов
- ОСАктриса
Оксана
Сурнина
- Актёр
Валерий
Кухарешин
- ИДАктёр
Игорь
Добряков
- НПСценарист
Наталия
Портнова
- ОМПродюсер
Ольга
Манеева
- Продюсер
Сергей
Щеглов
- МККомпозитор
Максим
Кошеваров