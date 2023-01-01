Мария Сёмкина

Биография

Мария Семкина — актриса и модель. Родилась в Ростове-на-Дону 26 октября 1976 года. В 1996 году сделала фотоснимки для конкурса газеты «Аргументы и факты» и агентства «Имидж-Элит» и завоевала первое место. Позже дефилировала на подиумах Москвы, Франции, Германии и Японии. Снималась для журнала Playboy, была лицом швейной фабрики «Элис». В 2011 году получила диплом актерского отделения Театрального института имени Бориса Щукина. Впервые на экране Мария Семкина дебютировала в 2002 году, снявшись в картине «Одиночество крови». Далее последовали проекты «Личный номер», «В ритме танго», «Все включено», «Мамы», «День гнева», «Домик в сердце». Всенародную известность получила после выхода сериала «Папины дочки», где исполнила роль Оксаны.