День гнева
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День гнева

День гнева (сериал, 2007) смотреть онлайн

8.22007, День гнева 1 сезон
Криминал, Детектив18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

В Берлине совершено нападение на дом российского миллионера, одного из акционеров уральского изумрудного рудника, Алексея Кривцова. Убиты: сам Кривцов, его жена Анна и гувернантка их маленькой дочки Сонечки, Шарлотта. Все улики против сына Кривцова – Андрея, которого не было в этот вечер дома, а не задолго до случившейся трагедии они сильно поссорились с отцом. Во время похорон Андрею с помощью друзей удается сбежать. Он едет в Россию, чтобы разыскать убийцу своего отца.

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Страна
Россия
Жанр
Криминал, Детектив

Рейтинг

6.0 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «День гнева»