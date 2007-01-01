День гнева. Серия 2
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День гнева (сериал, 2007) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

8.22007, День гнева. Серия 2
Криминал, Детективы18+

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Сюжет

В Берлине совершено нападение на дом российского миллионера, одного из акционеров уральского изумрудного рудника, Алексея Кривцова. Убиты: сам Кривцов, его жена Анна и гувернантка их маленькой дочки Сонечки, Шарлотта. Все улики против сына Кривцова – Андрея, которого не было в этот вечер дома, а не задолго до случившейся трагедии они сильно поссорились с отцом. Во время похорон Андрею с помощью друзей удается сбежать. Он едет в Россию, чтобы разыскать убийцу своего отца.

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Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Криминал, Детективы

Рейтинг

6.0 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «День гнева»

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