День гнева. Серия 5
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День гнева
1-й сезон
5-я серия

День гнева (сериал, 2007) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн бесплатно

8.22007, День гнева. Серия 5
Криминал, Детектив18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

В Берлине совершено нападение на дом российского миллионера, одного из акционеров уральского изумрудного рудника, Алексея Кривцова. Убиты: сам Кривцов, его жена Анна и гувернантка их маленькой дочки Сонечки, Шарлотта. Все улики против сына Кривцова – Андрея, которого не было в этот вечер дома, а не задолго до случившейся трагедии они сильно поссорились с отцом. Во время похорон Андрею с помощью друзей удается сбежать. Он едет в Россию, чтобы разыскать убийцу своего отца.

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Страна
Россия
Жанр
Криминал, Детектив
Качество
SD
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг

6.0 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «День гнева»