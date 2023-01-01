Биография

Виктор Конисевич — российский актер и режиссер. Родился в Киеве 28 января 1963 года. После школы поступил в Киевский институт театрального искусства имени Карпенко-Карого. Снимался в различных проектах, например, в фильмах «Ярослав Мудрый», «Муж собаки Баскервилей», «Контакт». Работал на телеканале «Мегапол», в 1994 году переехал в Москву и начал снимать клипы. Сотрудничал с такими группами и артистами, как Валерий Меладзе, Борис Гребенщиков, «Агата Кристи», «Браво», «Иван Кайф». Работал над первой танцевальной радиоволной «Станция 106;8 FM», режиссировал телешоу «Розыгрыш». Сегодня Виктор Конисевич — успешный режиссер более 25 сериалов, среди которых «День гнева», «Меч», «Лесник», «Судья», «Другой», «По разным берегам». В некоторых своих проектах работает не только как постановщик, но и как актер. Так, он снялся в эпизодах сериалов «Чужие дети» и «Ищу тебя».