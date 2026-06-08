Фильм Летом всякое бывает. Побег из Сколбора
2026, Летом всякое бывает. Побег из Сколбора
Приключения, Семейный6+
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О фильме
Одиннадцатилетняя Злата на каникулах чрезмерно увлекается играми и игнорирует просьбы родителей помочь по дому и выполнить школьные летние задания. Отец наказывает дочь и конфискует её игровые устройства до начала учебного года. Девочка очень огорчается и перед сном загадывает желание: «Играть всегда без всяких лимитов!». Утром оно сбывается — девочка оказывается внутри игры. Сначала ей всё нравится, но, столкнувшись с трудностями, Злата приходит к выводу, что играть сутки напролёт не так приятно, как она думала. Она решает вернуться домой, но это оказывается совсем не просто.
СтранаРоссия
ЖанрСемейный, Фантастика, Приключения
КачествоFull HD
Рейтинг
- Актриса
Алиса
Клагиш
- Актёр
Алексей
Воробьёв
- АПАктриса
Алиса
Прохорова
- Актёр
Виктор
Конисевич
- Актёр
Леонид
Ярмольник
- Актёр
Сергей
Иванюк
- АУАктёр
Александр
Удалов
- ВВАктриса
Варвара
Верховых
- АХАктёр
Александр
Хошабаев
- ЕКАктриса
Екатерина
Конисевич
- РХАктёр
Роман
Хан
- Актёр
Севастьян
Бугаев
- МСАктриса
Мария
Староторжская
- ДДХудожник
Денис
Дицель
- ААКомпозитор
Алексей
Артишевский