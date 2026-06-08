Фильм Летом всякое бывает. Побег из Сколбора

Одиннадцатилетняя Злата на каникулах чрезмерно увлекается играми и игнорирует просьбы родителей помочь по дому и выполнить школьные летние задания. Отец наказывает дочь и конфискует её игровые устройства до начала учебного года. Девочка очень огорчается и перед сном загадывает желание: «Играть всегда без всяких лимитов!». Утром оно сбывается — девочка оказывается внутри игры. Сначала ей всё нравится, но, столкнувшись с трудностями, Злата приходит к выводу, что играть сутки напролёт не так приятно, как она думала. Она решает вернуться домой, но это оказывается совсем не просто.

