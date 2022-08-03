День гнева (сериал, 2007) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн бесплатно

В Берлине совершено нападение на дом российского миллионера, одного из акционеров уральского изумрудного рудника, Алексея Кривцова. Убиты: сам Кривцов, его жена Анна и гувернантка их маленькой дочки Сонечки, Шарлотта. Все улики против сына Кривцова – Андрея, которого не было в этот вечер дома, а не задолго до случившейся трагедии они сильно поссорились с отцом. Во время похорон Андрею с помощью друзей удается сбежать. Он едет в Россию, чтобы разыскать убийцу своего отца.

