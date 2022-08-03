День гнева (сериал, 2007) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн бесплатно

WinkСериалыДень гнева1-й сезон8-я серия
В Берлине совершено нападение на дом российского миллионера, одного из акционеров уральского изумрудного рудника, Алексея Кривцова. Убиты: сам Кривцов, его жена Анна и гувернантка их маленькой дочки Сонечки, Шарлотта. Все улики против сына Кривцова – Андрея, которого не было в этот вечер дома, а не задолго до случившейся трагедии они сильно поссорились с отцом. Во время похорон Андрею с помощью друзей удается сбежать. Он едет в Россию, чтобы разыскать убийцу своего отца.
6.0 КиноПоиск
- Режиссёр
Виктор
Конисевич
- АЗАктёр
Алексей
Завьялов
- Актриса
Мария
Сёмкина
- Актёр
Виктор
Сергачев
- Актёр
Николай
Чиндяйкин
- Актёр
Сергей
Чирков
- ЮТАктриса
Юлия
Тельпухова
- Актёр
Михаил
Тарабукин
- ЕКАктриса
Елена
Коллегова
- ОКАктёр
Олег
Каменщиков
- ВТАктёр
Валентин
Терехов
- Сценарист
Андрей
Бережанский
- ОГСценарист
Ольга
Гурова
- ЮМСценарист
Юлия
Мацук
- ОМПродюсер
Ольга
Манеева
- РАХудожник
Роман
Алексашев
- МЕМонтажёр
Матвей
Епанчинцев
- АГОператор
Андрей
Горелов
- ИТКомпозитор
Илья
Трусковский
- ВХКомпозитор
Владимир
Хлоповский
- ВБКомпозитор
Владимир
Баскин