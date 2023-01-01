Биография

Сергей Чирков — российский актер. Родился в Самаре 2 декабря 1983 года. В детстве артист неважно учился, постоянно менял хобби и даже не планировал связывать свою жизнь с творчеством. Преподаватель по русскому языку пророчила парню не самое светлое будущее, и назло учительнице Сергей решил сдавать экзамен по ее предмету, что привело его к поступлению в Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова на факультет изящных искусств. В 2005 году окончил актерский факультет Всероссийского института работников кинематографии. Важным стартом в карьере Сергея Чиркова стала роль вампира в картине «На игле», которая подарила артисту узнаваемость. В 2011 году на экраны вышел сериал «Остров ненужных людей», в котором актер блестяще перевоплотился в роль слабоумного. Cейчас в биографии Чиркова 64 работы, среди которых такие фильмы и сериалы, как «Молот», «Ника», «Как я стал русским» и «Сестры».