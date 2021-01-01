Сердце и как им пользоваться
Wink
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Сердце и как им пользоваться
8.22021, Сердце и как им пользоваться
Комедии, Приключения92 мин18+

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Сердце и как им пользоваться (фильм, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Дерзкий комик-стендапер Илья Погорелов сталкивается с проблемами со здоровьем (нужна пересадка донорского сердца) и одновременно — с обвинениями во лжи со стороны бывшей. Как вдруг жизнь сводит его с провинциальным романтиком Сашей Барковым. Так рождается дуэт «Погорелов и Санек», который объездит почти всю страну и взорвет TikTok.

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD, SD
Жанры
Комедии, Приключения

Рейтинг

5.6 КиноПоиск
5.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Сердце и как им пользоваться»

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