8.22021, Сердце и как им пользоваться
Комедии, Приключения92 мин18+
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Сердце и как им пользоваться (фильм, 2021) смотреть онлайн
Сюжет
Дерзкий комик-стендапер Илья Погорелов сталкивается с проблемами со здоровьем (нужна пересадка донорского сердца) и одновременно — с обвинениями во лжи со стороны бывшей. Как вдруг жизнь сводит его с провинциальным романтиком Сашей Барковым. Так рождается дуэт «Погорелов и Санек», который объездит почти всю страну и взорвет TikTok.
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Информация
СтранаРоссия
КачествоFull HD, SD
ЖанрыКомедии, Приключения
Рейтинг
5.6 КиноПоиск
5.0 IMDb
- Режиссёр
Дмитрий
Губарев
- Актёр
Сергей
Чирков
- СБАктёр
Сергей
Белов
- ОЛАктриса
Ольга
Лерман
- Актриса
Нонна
Гришаева
- Актёр
Игорь
Угольников
- Актёр
Фёдор
Лавров
- ГКАктёр
Глеб
Кулаков
- Актёр
Никита
Тарасов
- АДАктриса
Анна
Драничкина
- АСАктриса
Анастасия
Спектор
- ВКСценарист
Владислав
Кид
- ММСценарист
Мария
Макарова
- ЮССценарист
Юрий
Смирнов
- ГРСценарист
Георгий
Рюмин
- ДКПродюсер
Дмитрий
Кормилицин
- ДБПродюсер
Дмитрий
Бушуев
- ОГПродюсер
Олег
Гринько
- ВКПродюсер
Влад
Красавин
- ОСХудожница
Ольга
Седнева
- ГРМонтажёр
Глеб
Росс
- АМОператор
Андрей
Малинкович
- ВККомпозитор
Влад
Красавин
- АБКомпозитор
Анастасия
Белявская
- Композитор
Олег
Сидоров