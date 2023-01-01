Душегубы (сериал, 2019) смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+49 мин
Душегубы
Сезон 1 Серия 1
- 18+49 мин
Душегубы
Сезон 1 Серия 2
- 18+49 мин
Душегубы
Сезон 1 Серия 3
- 18+47 мин
Душегубы
Сезон 1 Серия 4
- 18+52 мин
Душегубы
Сезон 1 Серия 5
- 18+48 мин
Душегубы
Сезон 1 Серия 6
- 18+47 мин
Душегубы
Сезон 1 Серия 7
- 18+47 мин
Душегубы
Сезон 1 Серия 8
- 18+48 мин
Душегубы
Сезон 1 Серия 9
- 18+46 мин
Душегубы
Сезон 1 Серия 10
Сюжет
Следователь охотится за одним из самых жестоких серийных убийц СССР. Звезда «Домового» Сергей Чирков в роли оперативника в историческом триллере о «витебском душителе».
Леонид Ипатьев, старший следователь минской прокуратуры, приезжает в Витебск, чтобы расследовать дело об исчезновении инспектора ГАИ. В ходе операции приглашенный из столицы специалист находит труп девушки со следами насилия и удушения. Вскоре он узнает, что за десять лет в городе произошло 27 подобных убийств, однако дела были закрыты местным следователем Михаил�ом Шахновичем. Убежденный, что преступления связаны между собой, Ипатьев собирает команду и возобновляет расследование. Такая инициатива приезжего следователя вызывает у Шахновича негодование: в СССР не может быть сексуальных маньяков!
Сможет ли Ипатьев выдержать противостояние с местной властью в условиях коррупции и найти серийного убийцу? Смотреть сериал «Душегубы» в хорошем качестве и без рекламы можно на видеосервисе Wink! Смотрите в подписке Amediateka на Wink.
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Информация
Рейтинг
- ДТРежиссёр
Давид
Ткебучава
- ЕАРежиссёр
Евгений
Антропов
- СМАктёр
Сергей
Марин
- Актриса
Зоя
Бербер
- Актёр
Сергей
Чирков
- Актриса
Софья
Синицына
- Актёр
Вячеслав
Крикунов
- Актёр
Александр
Самойленко
- ЯСАктриса
Яна
Сивакова
- НКАктриса
Наталия
Колоскова
- МОАктриса
Мария
Орлова
- ЮТАктёр
Юрий
Тузов
- ЮЗСценарист
Юлиана
Закревская
- АССценарист
Алексей
Сашин
- СМПродюсер
Сюзанна
Муазен
- ИБПродюсер
Ирина
Барк
- ЕТХудожница
Екатерина
Татарская
- СМХудожница
Светлана
Москвина
- АСМонтажёр
Александр
Смирнов
- ПЗМонтажёр
Петр
Зеленов
- ЕГМонтажёр
Екатерина
Говсеева
- ОТОператор
Олег
Топоев
- ИБКомпозитор
Игорь
Бабаев