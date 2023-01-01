Душегубы
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Душегубы
9.42019, Душегубы 1 сезон
Триллеры, Криминал18+
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Душегубы (сериал, 2019) смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Следователь охотится за одним из самых жестоких серийных убийц СССР. Звезда «Домового» Сергей Чирков в роли оперативника в историческом триллере о «витебском душителе».

Леонид Ипатьев, старший следователь минской прокуратуры, приезжает в Витебск, чтобы расследовать дело об исчезновении инспектора ГАИ. В ходе операции приглашенный из столицы специалист находит труп девушки со следами насилия и удушения. Вскоре он узнает, что за десять лет в городе произошло 27 подобных убийств, однако дела были закрыты местным следователем Михаилом Шахновичем. Убежденный, что преступления связаны между собой, Ипатьев собирает команду и возобновляет расследование. Такая инициатива приезжего следователя вызывает у Шахновича негодование: в СССР не может быть сексуальных маньяков!

Сможет ли Ипатьев выдержать противостояние с местной властью в условиях коррупции и найти серийного убийцу? Смотреть сериал «Душегубы» в хорошем качестве и без рекламы можно на видеосервисе Wink! Смотрите в подписке Amediateka на Wink.

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Рейтинг

8.3 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Душегубы»

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