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Душегубы
1-й сезон

Душегубы (сериал, 2019) сезон 1 смотреть онлайн

9.42019, Душегубы. Сезон 1 10 серий
Триллеры, Детективы18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Мрачный детективный триллер от Amediateka с атмосферой СССР 1980-х. В центре сюжета — опытный следователь Леонид Ипатьев, которого играет Сергей Чирков. Цель героя — поймать одного из самых жестоких маньяков того времени, «витебского душителя». Сериал «Душегубы» смотреть онлайн можно на Wink.

В первом сезоне Леонид Ипатьев приезжает в Витебск, чтобы расследовать пропажу инспектора ГАИ. Но ситуация быстро меняется, когда он обнаруживает тело молодой девушки. Погружаясь в дело, герой понимает, что за последние десять лет произошло более 27 подобных убийств. Местный следователь закрыл их как отдельные дела, но Ипатьев убежден, что это — дело рук одного преступника. На протяжении 10 серий Ипатьев ведет собственное расследование, несмотря на сопротивление властей.

Удастся ли Леониду Ипатьеву найти и поймать серийного маньяка? Узнаете в атмосферном детективе — 1 сезон сериала «Душегубы» в хорошем качестве доступен на Wink с подпиской Amediateka.

Сериал Душегубы 1 сезон смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Душегубы»

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