Душегубы (сериал, 2019) сезон 1 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+49 мин
Душегубы
Сезон 1 Серия 1
- 18+49 мин
Душегубы
Сезон 1 Серия 2
- 18+49 мин
Душегубы
Сезон 1 Серия 3
- 18+47 мин
Душегубы
Сезон 1 Серия 4
- 18+52 мин
Душегубы
Сезон 1 Серия 5
- 18+48 мин
Душегубы
Сезон 1 Серия 6
- 18+47 мин
Душегубы
Сезон 1 Серия 7
- 18+47 мин
Душегубы
Сезон 1 Серия 8
- 18+48 мин
Душегубы
Сезон 1 Серия 9
- 18+46 мин
Душегубы
Сезон 1 Серия 10
Сюжет
Мрачный детективный триллер от Amediateka с атмосферой СССР 1980-х. В центре сюжета — опытный следователь Леонид Ипатьев, которого играет Сергей Чирков. Цель героя — поймать одного из самых жестоких маньяков того времени, «витебского душителя». Сериал «Душегубы» смотреть онлайн можно на Wink.
В первом сезоне Леонид Ипатьев приезжает в Витебск, чтобы расследовать пропажу инспектора ГАИ. Но ситуация быстро меняется, когда он обнаруживает тело молодой девушки. Погружаясь в дело, герой понимает, что за последние десять лет произошло более 27 по�добных убийств. Местный следователь закрыл их как отдельные дела, но Ипатьев убежден, что это — дело рук одного преступника. На протяжении 10 серий Ипатьев ведет собственное расследование, несмотря на сопротивление властей.
Удастся ли Леониду Ипатьеву найти и поймать серийного маньяка? Узнаете в атмосферном детективе — 1 сезон сериала «Душегубы» в хорошем качестве доступен на Wink с подпиской Amediateka.
Сериал Душегубы 1 сезон смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
- ДТРе�жиссёр
Давид
Ткебучава
- ЕАРежиссёр
Евгений
Антропов
- СМАктёр
Сергей
Марин
- Актриса
Зоя
Бербер
- Актёр
Сергей
Чирков
- Актриса
Софья
Синицына
- Актёр
Вячеслав
Крикунов
- Актёр
Александр
Самойленко
- ЯСАктриса
Яна
Сивакова
- НКАктриса
Наталия
Колоскова
- МОАктриса
Мария
Орлова
- ЮТАктёр
Юрий
Тузов
- ЮЗСценарист
Юлиана
Закревская
- АССценарист
Алексей
Сашин
- СМПродюсер
Сюзанна
Муазен
- ИБПродюсер
Ирина
Барк
- ЕТХудожница
Екатерина
Татарская
- СМХудожница
Светлана
Москвина
- АСМонтажёр
Александр
Смирнов
- ПЗМонтажёр
Петр
Зеленов
- ЕГМонтажёр
Екатерина
Говсеева
- ОТОператор
Олег
Топоев
- ИБКомпозитор
Игорь
Бабаев