Душегубы (сериал, 2019) сезон 1 смотреть онлайн

Сюжет

Мрачный детективный триллер от Amediateka с атмосферой СССР 1980-х. В центре сюжета — опытный следователь Леонид Ипатьев, которого играет Сергей Чирков. Цель героя — поймать одного из самых жестоких маньяков того времени, «витебского душителя». Сериал «Душегубы» смотреть онлайн можно на Wink.



В первом сезоне Леонид Ипатьев приезжает в Витебск, чтобы расследовать пропажу инспектора ГАИ. Но ситуация быстро меняется, когда он обнаруживает тело молодой девушки. Погружаясь в дело, герой понимает, что за последние десять лет произошло более 27 по�добных убийств. Местный следователь закрыл их как отдельные дела, но Ипатьев убежден, что это — дело рук одного преступника. На протяжении 10 серий Ипатьев ведет собственное расследование, несмотря на сопротивление властей.



Удастся ли Леониду Ипатьеву найти и поймать серийного маньяка? Узнаете в атмосферном детективе — 1 сезон сериала «Душегубы» в хорошем качестве доступен на Wink с подпиской Amediateka.



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