Душегубы. Сезон 1. Серия 6
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Душегубы
1-й сезон
6-я серия
9.42019, Душегубы. Сезон 1. Серия 6
Триллеры, Детективы18+
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Душегубы (сериал, 2019) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Исторический детектив НТВ, основанный на реальной истории «витебского душителя» Геннадия Михасевича. Его имя идет третьим в списке самых жестоких советских маньяков — после Андрея Чикатило и Анатолия Оноприенко. Сериал разворачивает сюжет в сторону тех, кто занимался поимкой убийцы: продажного следователя Михаила Шахновича и столичного оперативника Леонида Ипатьева. В ходе расследований вскрывается местная коррупция и постоянное стремление выслужиться перед начальством, скидывая «висяки» на невиновных людей.

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Криминал, Детективы, Триллеры

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Душегубы»

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