Душегубы. Сезон 1. Серия 7
Wink
Сериалы
Душегубы
1-й сезон
7-я серия
9.42019, Душегубы. Сезон 1. Серия 7
Триллер, Криминал18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Душегубы (сериал, 2019) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

Исторический детектив НТВ, основанный на реальной истории «витебского душителя» Геннадия Михасевича. Его имя идет третьим в списке самых жестоких советских маньяков — после Андрея Чикатило и Анатолия Оноприенко. Сериал разворачивает сюжет в сторону тех, кто занимался поимкой убийцы: продажного следователя Михаила Шахновича и столичного оперативника Леонида Ипатьева. В ходе расследований вскрывается местная коррупция и постоянное стремление выслужиться перед начальством, скидывая «висяки» на невиновных людей.

Страна
Россия
Жанр
Криминал, Детектив, Триллер
Качество
Full HD
Время
46 мин / 00:46

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Душегубы»