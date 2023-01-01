Биография

Сергей Марин – актер театра и кино, родился 9 декабря 1987. Сериал «Отель последней надежды» с его участием был удостоен престижной премии «ТЭФИ». Яркий и запоминающийся актер широко востребован в своей профессии и пользуется заслуженной любовью зрителей. После школы сразу поступил в Пензенское училище культуры и искусства и отучился в нем два года. В 2006 г. успешно сдал экзамены на актерский факультет во ВГИК и был зачислен в мастерскую профессора и народного артиста РФ Игоря Ясуловича. В настоящее время за плечами Сергея Марина участие более чем в 15 успешных российских кинопроектах. Актер охотно обсуждает с журналистами свои творческие планы, но о его личной жизни известно мало. Однажды только Марин признался, что готов назвать сына Григорием в честь своего персонажа – Григория Орлова. В кино дебютировал в 23 года, сыграв главную роль в фильме «Байкеры» Ильи Хотиненко. Здесь его заметил Сергей Гинзбург, сразу же предложивший молодому актеру роль инспектора УГРО Одессы Осипа Тора в сериале «Жизнь и приключения Мишки Япончика». С тех пор он не перестает активно сниматься. Наиболее яркие и значимые роли Марина – это Кирилл Черепанов (детектив «Косатка»), Андрей (мини-сериал «Прошлое умеет ждать»), Юрий Никитин (военная драма «Крепость Бадабер»), Григорий Орлов (сериалы «Екатерина. Взлет» и «Екатерина. Самозванцы»), Григорий Долгоруков-Роща (драма «Годунов. Продолжение»).