Полцарства за любовь
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Полцарства за любовь

Фильм Полцарства за любовь (2014)

9.12014, Полцарства за любовь
Мелодрама90 мин12+

О фильме

Кристина, студентка английского университета, приезжает на каникулы в дом к своему отцу, успешному бизнесмену. Мужчина давно потерял жену и знакомит дочку со своей новой любовью Натальей. Однако взбалмошная, избалованная, привыкшая к роскоши и легким деньгам Кристина не желает принимать ее.

С подачи друга отец избирает неожиданный способ перевоспитания - предлагает Кристине самой позаботиться о себе. Героине предстоит неведомая прежде трудовая жизнь: работа в овощной палатке, сон на раскладушке и общение с простыми людьми. Измученную и голодную, ее подберет простой парень Колян...

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Качество
Full HD
Время
90 мин / 01:30

Рейтинг

6.4 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа фильма «Полцарства за любовь»