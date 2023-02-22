Фильм Полцарства за любовь (2014)
9.12014, Полцарства за любовь
Мелодрама90 мин12+
О фильме
Кристина, студентка английского университета, приезжает на каникулы в дом к своему отцу, успешному бизнесмену. Мужчина давно потерял жену и знакомит дочку со своей новой любовью Натальей. Однако взбалмошная, избалованная, привыкшая к роскоши и легким деньгам Кристина не желает принимать ее.
С подачи друга отец избирает неожиданный способ перевоспитания - предлагает Кристине самой позаботиться о себе. Героине предстоит неведомая прежде трудовая жизнь: работа в овощной палатке, сон на раскладушке и общение с простыми людьми. Измученную и голодную, ее подберет простой парень Колян...
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
- АХРежиссёр
Александр
Хван
- ЮПАктриса
Юля
Паршута
- СМАктёр
Сергей
Марин
- Актёр
Владимир
Литвинов
- АПАктриса
Анна
Полупанова
- ТЧАктриса
Татьяна
Чернопятова
- ТУАктриса
Татьяна
Ухарова
- АПАктриса
Ангелина
Притуманова
- АИАктриса
Анастасия
Исакова
- АМАктёр
Александр
Маркатун
- РВАктёр
Роман
Вилейко
- ЮРСценарист
Юлия
Разумовская
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ИСПродюсер
Ирина
Смирнова-Бейнарович
- ВЦОператор
Валерий
Цыбин
- ВТКомпозитор
Василий
Тетерин
- ВСКомпозитор
Всеволод
Саксонов