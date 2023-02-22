Кристина, студентка английского университета, приезжает на каникулы в дом к своему отцу, успешному бизнесмену. Мужчина давно потерял жену и знакомит дочку со своей новой любовью Натальей. Однако взбалмошная, избалованная, привыкшая к роскоши и легким деньгам Кристина не желает принимать ее.



С подачи друга отец избирает неожиданный способ перевоспитания - предлагает Кристине самой позаботиться о себе. Героине предстоит неведомая прежде трудовая жизнь: работа в овощной палатке, сон на раскладушке и общение с простыми людьми. Измученную и голодную, ее подберет простой парень Колян...

