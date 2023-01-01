Биография

Владимир Литвинов – актер театра и кино, родился 15 марта 1951 года. Обладатель звания заслуженного артиста РФ. Фильмография насчитывает более ста полнометражных картин и телесериалов. В 1976 году Владимир Литвинов стал выпускником ЛГИТМиКа, получив профессию актера (мастерская Эммы Поповой). После окончания института был принят в Театр комедии, затем перешел в ТЮЗ, работал также в Театре на Литейном. Однако театральным подмосткам предпочел кинокарьеру. Первым фильмом Владимира Литвинова стала картина «Пока стоят горы…» режиссера В. Михайлова. Актер снимался во многих популярных сериалах: «Бандитский Петербург», «Марш Турецкого», «Две судьбы», «Ледниковый период». Главная роль Владимиру Литвинову досталась в фильме «Тревога». На съемках картины «За все заплачено» актер был тяжело ранен, за его жизнь боролись врачи. Славу и всенародную любовь принесла кинолента «Телохранитель». Актер участвовал в телевизионном проекте «Танцы со звездами». Владимир Литвинов был трижды женат. В первом браке родилась дочь (живет в Таллине, стала успешным художником), в третьей в семье с женой, которая на 19 лет младше актера, появились сын и еще одна дочь.