Мама, я женюсь! (фильм, 2014) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Одинокая и разочарованная Татьяна Сергеевна Ракитина работает в загсе. Каждый день она видит счастливых молодоженов и… только раздражается. Самой Татьяне ее работа давно перестала приносить радость и превратилась в рутину. Весь смысл своей жизни она видит лишь в сыне Дмитрии. О нем Татьяна �усиленно заботится, указывая, чем заниматься и с кем встречаться, совершенно забывая, что «мальчик» уже вырос. Однажды Дмитрий ставит маму перед фактом: он намерен жениться. Это известие рушит весь мир Татьяны.



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