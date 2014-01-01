Мама, я женюсь! (фильм, 2014) смотреть онлайн бесплатно
8.72014, Мама, я женюсь!
Мелодрамы89 мин12+
Сюжет
Одинокая и разочарованная Татьяна Сергеевна Ракитина работает в загсе. Каждый день она видит счастливых молодоженов и… только раздражается. Самой Татьяне ее работа давно перестала приносить радость и превратилась в рутину. Весь смысл своей жизни она видит лишь в сыне Дмитрии. О нем Татьяна �усиленно заботится, указывая, чем заниматься и с кем встречаться, совершенно забывая, что «мальчик» уже вырос. Однажды Дмитрий ставит маму перед фактом: он намерен жениться. Это известие рушит весь мир Татьяны.
Мама, я женюсь! смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
5.4 КиноПоиск
- ПСРежиссёр
Петр
Степин
- Актриса
Алёна
Яковлева
- Актёр
Владимир
Литвинов
- ДПАктёр
Денис
Паршин
- ДБАктриса
Дарья
Баранова
- СКАктриса
Светлана
Клименко
- ЛБАктриса
Людмила
Баталова
- АДАктёр
Андрей
Дробыш
- ОБАктриса
Ольга
Бурлакова
- АСАктёр
Антон
Старовойтов
- АОАктёр
Андрей
Олиференко
- ЕБСценарист
Елена
Баландина
- ЛНСценарист
Любовь
Новикова
- ЮЕПродюсер
Юлия
Ерешко
- ЕАПродюсер
Евгений
Арендаревич
- АРПродюсер
Александра
Райская
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ЮБМонтажёр
Юрий
Бутько
- ИБОператор
Игорь
Буряк
- ИЩКомпозитор
Игорь
Щербаков