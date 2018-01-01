Биография

Людмила Баталова – актриса театра и кино, родилась 19 июня 1956 года. Фильмография насчитывает более 25 полнометражных кинокартин и сериалов. Наиболее успешными работами стали роли в многосерийных кинолентах «Наркомовский обоз», «Королева красоты», «Уходящая натура», «Фарца», «Деревенский роман». В 1979 году стала выпускницей института искусств и культуры в Перми. Участвовала в постановках Нового драмтеатра в Минске. Свою кинокарьеру начала в 2002 году. Дебютным фильмом Людмилы Баталовой стал многосерийный детектив «Каменская». В 2006 году актриса снялась в полнометражной мелодраме «Соблазн». Партнерами по съемочной площадке стали Валерия Арланова, Сергей Астахов, Ярослав Бойко. В 2011 году роль бухгалтера сыграла в сериале «Наркомовский обоз». В 2013 году актриса участвовала в съемках многосерийной мелодрамы «Уходящая натура». Главные роли в кинокартине исполнили С. Колтаков, М. Шукшина, И. Скляр, А. Бабенко, А. Чиповская. В 2015 году фильмография актрисы пополнилась двумя рейтинговыми сериалами «Королева красоты» и «Фарца». Небольшую роль Людмила Баталова исполнила в многосерийной мелодраме «Деревенский роман» с Антоном Макарским в главной роли.