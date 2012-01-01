Любовь для бедных (фильм, 2012) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Отец Маруси умирает на операционном столе, и с этого момента ее жизнь кардинально меняется. В поисках работы девушка знакомится с Алексеем и его двоюродным братом Костей. Оба молодых человека неравнодушны к Марусе - теперь ей предстоит сделать нелегкий выбор. Она еще не знает, что Костя - тот с�амый врач, который неудачно прооперировал ее отца.



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