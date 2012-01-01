Любовь для бедных (фильм, 2012) смотреть онлайн бесплатно
8.82012, Любовь для бедных
Мелодрамы93 мин12+
Сюжет
Отец Маруси умирает на операционном столе, и с этого момента ее жизнь кардинально меняется. В поисках работы девушка знакомится с Алексеем и его двоюродным братом Костей. Оба молодых человека неравнодушны к Марусе - теперь ей предстоит сделать нелегкий выбор. Она еще не знает, что Костя - тот с�амый врач, который неудачно прооперировал ее отца.
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Рейтинг
5.7 КиноПоиск
- ВАРежиссёр
Вадим
Арапов
- ОИАктриса
Ольга
Иванова
- СЗАктёр
Сергей
Загребнев
- СААктёр
Святослав
Астрамович
- Актриса
Татьяна
Лютаева
- АКАктёр
Анатолий
Котенёв
- ЛБАктриса
Людмила
Баталова
- ВКАктёр
Валерий
Кащеев
- СНАктриса
Светлана
Никифорова
- ЕРАктриса
Елена
Родак
- ПБАктриса
Полина
Булахова
- АЖСценарист
Александр
Жуков
- ОМСценарист
Ольга
Михайлова
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ЕЮПродюсер
Егор
Юзбашев
- ИГХудожница
Инна
Грибова
- ЮЛХудожник
Юрий
Людчик
- МСМонтажёр
Марина
Стасенко
- АКОператор
Андрей
Квардаков
- ВСКомпозитор
Владимир
Сайко