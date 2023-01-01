Светлана Никифорова
- Карьера
- Актриса
- Дата рождения
- 1 января 1965 г. (60 лет)
Биография
Светлана Никифорова – белорусская актриса кино и театра. Родилась в БССР в городе Минске 1 января 1965 года. С ранних лет будущая актриса мечтала о кинокарьере. Получив среднее образование, подала документы на факультет театра и кино БТХИ. Свои первые серьезные театральные роли Светлана Никифорова сыграла еще во время учебы, некоторое время после выпуска из вуза проработала в минском театре. Позже стала сама преподавать актерское мастерство в Белорусской государственной академии искусств. Свою частную жизнь Никифорова предпочитает не комментировать, о наличии у нее семьи или детей ничего не известно. На экране впервые появилась в 2002 году, снявшись в картине «Три женщины и мужчина». Позже сыграла эпизодические роли в лентах «Ускоренная помощь» и «Точка», также в этот период снялась Светлана Никифорова в сериале «Каменская», появившись в первых трех сезонах. Из других проектов с участием актрисы к самым заметным можно отнести такие фильмы и сериалы, как «Белые волки», «Чего хотят мужчины», «Оттепель», «Украденное счастье». Чаще всего Никифорова исполняет второстепенные или эпизодические роли, однако они всегда являются характерными и запоминающимися.
Фильмография
Актриса
- 9.0
Обыкновенная химия2016
- 8.5
Не говори мне «Прощай!»2015, 88 минБесплатно
- 9.0
Печенье с предсказанием2015Бесплатно
- 8.2
Удар Зодиака2015Бесплатно
- 9.0
Кружева2014, 101 минБесплатно
- 9.1
Разорванные нити2014
- 8.8
Чего хотят мужчины2013, 94 минБесплатно
- 8.7
Простая девчонка2013, 102 минБесплатно
- 9.1
Злая судьба2013Бесплатно
- 9.2
Отпечаток любви2013Бесплатно
- 9.1
Продается кошка2012, 106 минБесплатно
- 8.8
Любовь для бедных2012, 93 минБесплатно
- 8.9
Не жалею, не зову, не плачу2011Бесплатно
- 8.5
Волки2009, 105 минБесплатно