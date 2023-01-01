Биография

Светлана Никифорова – белорусская актриса кино и театра. Родилась в БССР в городе Минске 1 января 1965 года. С ранних лет будущая актриса мечтала о кинокарьере. Получив среднее образование, подала документы на факультет театра и кино БТХИ. Свои первые серьезные театральные роли Светлана Никифорова сыграла еще во время учебы, некоторое время после выпуска из вуза проработала в минском театре. Позже стала сама преподавать актерское мастерство в Белорусской государственной академии искусств. Свою частную жизнь Никифорова предпочитает не комментировать, о наличии у нее семьи или детей ничего не известно. На экране впервые появилась в 2002 году, снявшись в картине «Три женщины и мужчина». Позже сыграла эпизодические роли в лентах «Ускоренная помощь» и «Точка», также в этот период снялась Светлана Никифорова в сериале «Каменская», появившись в первых трех сезонах. Из других проектов с участием актрисы к самым заметным можно отнести такие фильмы и сериалы, как «Белые волки», «Чего хотят мужчины», «Оттепель», «Украденное счастье». Чаще всего Никифорова исполняет второстепенные или эпизодические роли, однако они всегда являются характерными и запоминающимися.