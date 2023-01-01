Злая судьба (сериал, 2013) смотреть онлайн бесплатно
9.12013, Злая судьба 1 сезон
Мелодрамы, Мини-сериалы12+
Сезоны и серии
Сюжет
Они любят друг друга. Юные и беззаботные. Собираются пожениться. Но Анна Гарина из бедной семьи, а Олег Бузаев сын директора мясокомбината. Его отец даже слышать не желает о таком союзе. Да и Мать Анны категорически не хочет, чтобы Анна попала в эту семью. И родители делают все, чтобы разъединить молодых людей. Отец Олега объявляет своего сына умершим, а мать Анны лихорадочно выдает дочку замуж и отправляет жить в другой город.
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Информация
СтранаБеларусь, Россия
ЖанрыМелодрамы, Мини-сериалы
Рейтинг
6.0 КиноПоиск
- ГЯРежиссёр
Глеб
Якубовский
- АЛАктриса
Анна
Леванова
- АПАктёр
Александр
Песков
- АСАктёр
Андрей
Сенькин
- ОСАктриса
Ольга
Сизова
- СНАктриса
Светлана
Никифорова
- ДПАктёр
Денис
Паршин
- АФАктриса
Анастасия
Филиппова
- ЗФАктриса
Зоя
Фромичева-Корсакова
- РЧАктёр
Руслан
Чернецкий
- АОАктёр
Андрей
Олиференко
- ЛПСценарист
Лариса
Петрова
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ЕЮПродюсер
Егор
Юзбашев
- ЕСПродюсер
Екатерина
Сарычева
- АМОператор
Алексей
Макеев
- ВСКомпозитор
Владимир
Сайко