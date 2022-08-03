Злая судьба (сериал, 2016) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

Они любят друг друга. Юные и беззаботные. Собираются пожениться. Но Анна Гарина из бедной семьи, а Олег Бузаев сын директора мясокомбината. Его отец даже слышать не желает о таком союзе. Да и Мать Анны категорически не хочет, чтобы Анна попала в эту семью. И родители делают все, чтобы разъединить молодых людей. Отец Олега объявляет своего сына умершим, а мать Анны лихорадочно выдает дочку замуж и отправляет жить в другой город.

