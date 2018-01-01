Биография

Денис Паршин — белорусский театральный киноактер. Родился в Припяти 27 марта 1980 года. В детстве играл в драмкружке. После школы решил всерьез заняться актерской карьерой и для поступления выбрал Белорусский государственный университет культуры. Получив диплом режиссера, начал служить в Республиканском театре белорусской драматургии. Позже стал актером Белорусского молодежного театра. Также параллельно развивался как исполнитель авторских песен и композитор для спектаклей. Первой серьезной работой Дениса Паршина в кино стала роль в сериале «Талаш» 2011 года. После этого его творческая биография стала активно пополняться новыми проектами. Он принял участие в таких картинах, как «Смерть шпионам: Лисья нора», «Привет от Катюши», «Держись за облака», «Рваный ветер» и «Праведник». Не менее активно Паршин приумножает и свой театральный репертуар, в который уже входят постановки «Чайка», «Сон в летнюю ночь», «Сонечка». За достижения в сфере искусства был награжден медалью Франциска Скорины.