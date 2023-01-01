Талаш
Wink
Сериалы
Талаш

Талаш (сериал, 2011) смотреть онлайн

8.92011, Талаш 1 сезон
Драмы, Исторические12+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

1919 год. На белорусское Полесье снова приходят польские войска. У каждого свои интересы: кто-то поддерживает красных, кто-то поляков, кто-то стоит против всех. В водоворот военных действий втягивается каждая семья.

Так и 70-летний Василь Талаш вынужден взяться за оружие, чтобы спасти своего малолетнего сына. Но один на войне – гиблое дело. Поэтому Талаш идет за поддержкой в отряд большевиков.

Все сезоны сериала Талаш смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.4 IMDb