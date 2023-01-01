Биография

Наглядное доказательство непревзойденного таланта Анастасии Бобровой – десятки ролей и их разнообразие. Фильмы Анастасии Бобровой пользуются популярностью у миллионов зрителей России и Белоруссии. Актриса умело перевоплощается в секретаршу, врача, светскую даму. Почитатели ее таланта имеют возможность наслаждаться его реализацией в различных ипостасях. Родилась актриса Анастасия Боброва 14 августа 1982 года в Витебске. С детства участвовала в любительском школьном театре, а после получения аттестата год поработала в народном театре и решила, что талант важно развивать и совершенствовать. Поэтому Анастасия поступила в Витебское училище, после окончания которого получила диплом режиссера-постановщика. Эта квалификация позволила ей дальше развивать свои театральные способности. В результате она продолжила обучение в Академии искусств. После ее окончания работала в театре и одновременно осваивала кинематограф. Роли Анастасии Бобровой яркие, привлекающие внимание и вызывающие отклик у зрителя. Авантюрная Танька в «Деревенской истории», строгий завуч в фильме «Обратная сторона луны» – далеко не полный список работ Анастасии, которые вызывают интерес у ее поклонников.