Ради тебя
Wink
Сериалы
Ради тебя

Ради тебя (сериал, 2013) смотреть онлайн бесплатно

9.02013, Ради тебя 1 сезон
Мелодрамы12+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

В маленьком городке, где-то между Москвой и Самарой живет девушка Даша. Она рано осталась без родителей и выросла в небольшом доме под присмотром родной тётки. Наверное, от того, что жизнь её с малых лет не баловала, Даша всё умеет сама: и обед вкусный приготовить, и скатерти вышить, а если нужно – и дрова наколоть.


Все сезоны сериала Ради тебя смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Россия
Жанры
Мелодрамы

Рейтинг

6.3 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Ради тебя»

Всё