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Ради тебя
1-й сезон

Ради тебя (сериал, 2013) сезон 1 смотреть онлайн бесплатно

9.02013, Ради тебя. Сезон 1 2 серии
Мелодрамы12+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

В маленьком городке, где-то между Москвой и Самарой живет девушка Даша. Она рано осталась без родителей и выросла в небольшом доме под присмотром родной тётки. Наверное, от того, что жизнь её с малых лет не баловала, Даша всё умеет сама: и обед вкусный приготовить, и скатерти вышить, а если нужно – и дрова наколоть.

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Мелодрамы

Рейтинг

6.3 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Ради тебя»

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