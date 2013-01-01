Ради тебя (сериал, 2013) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно
9.02013, Ради тебя. Серия 2
Мелодрама12+
Сезоны и серии
О сериале
В маленьком городке, где-то между Москвой и Самарой живет девушка Даша. Она рано осталась без родителей и выросла в небольшом доме под присмотром родной тётки. Наверное, от того, что жизнь её с малых лет не баловала, Даша всё умеет сама: и обед вкусный приготовить, и скатерти вышить, а если нужно – и дрова наколоть.
Сериал Ради тебя 1 сезон 2 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
- ДСРежиссёр
Дмитрий
Сорокин
- Актёр
Иван
Жидков
- Актриса
Наталья
Бардо
- АЦАктёр
Александр
Цуркан
- БААктёр
Борис
Абаров
- ОРАктёр
Олег
Радкевич
- ВВАктёр
Валерий
Воротынский
- ЕГАктриса
Елена
Гиренок
- ТБАктриса
Татьяна
Бовкалова
- ГКАктриса
Галина
Кухальская
- АБАктриса
Анастасия
Боброва
- ЛНСценарист
Любовь
Новикова
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ВИПродюсер
Владимир
Игнатьев
- ЕАПродюсер
Евгений
Арендаревич
- ПСОператор
Павел
Сергеев
- ИЩКомпозитор
Игорь
Щербаков