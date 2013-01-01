Ради тебя (сериал, 2013) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

Ради тебя. Серия 2
Ради тебя (сериал, 2013) сезон 1 серия 2

9.02013, Ради тебя. Серия 2
Мелодрама12+

О сериале

В маленьком городке, где-то между Москвой и Самарой живет девушка Даша. Она рано осталась без родителей и выросла в небольшом доме под присмотром родной тётки. Наверное, от того, что жизнь её с малых лет не баловала, Даша всё умеет сама: и обед вкусный приготовить, и скатерти вышить, а если нужно – и дрова наколоть.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Качество
Full HD
Время
96 мин / 01:36

Рейтинг

6.3 КиноПоиск

