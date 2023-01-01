Мое любимое чудовище
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Мое любимое чудовище

Мое любимое чудовище (сериал, 2012) смотреть онлайн бесплатно

9.02012, Мое любимое чудовище 1 сезон
Мелодрамы, Мини-сериалы12+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Марина Громова – начинающий адвокат и эффектная женщина, которая не спешит создавать семью. Еe устраивает жизнь без обязательств и любовь с женатым человеком, но, как говорят, сколько верeвочке не виться, а концу быть. Мировоззрение независимой женщины меняет роковой случай, когда она, пережив нападение, оказывается в глухом лесу. Марина набредает на хутор, где живeт странный мужчина. «Дикарь» отказался от благ цивилизации, как он считает, ради счастья маленькой дочки Алeнушки, которая живeт с ним.

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Рейтинг

6.2 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Мое любимое чудовище»

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