Мое любимое чудовище (сериал, 2012) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно
9.02012, Мое любимое чудовище. Серия 1
Мелодрама12+
Марина Громова – начинающий адвокат и эффектная женщина, которая не спешит создавать семью. Еe устраивает жизнь без обязательств и любовь с женатым человеком, но, как говорят, сколько верeвочке не виться, а концу быть. Мировоззрение независимой женщины меняет роковой случай, когда она, пережив нападение, оказывается в глухом лесу. Марина набредает на хутор, где живeт странный мужчина. «Дикарь» отказался от благ цивилизации, как он считает, ради счастья маленькой дочки Алeнушки, которая живeт с ним.
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
6.6 IMDb
- ПСРежиссёр
Петр
Степин
- Актриса
Анна
Миклош
- АОАктёр
Алексей
Осипов
- АКАктёр
Андрей
Карако
- АБАктриса
Анастасия
Боброва
- ОААктриса
Ольга
Абрикосова
- ПСАктриса
Полина
Стефанович
- ИНАктриса
Ирина
Нарбекова
- ВВАктёр
Виктор
Васильев
- ТКАктриса
Татьяна
Калих
- ВКАктриса
Вера
Киселева
- ВИСценарист
Владимир
Игнатьев
- ЛНСценарист
Любовь
Новикова
- ВИПродюсер
Владимир
Игнатьев
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ЮЕПродюсер
Юлия
Ерешко
- ЕАПродюсер
Евгений
Арендаревич
- ВДОператор
Владимир
Денисов
- ИЩКомпозитор
Игорь
Щербаков