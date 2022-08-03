Мое любимое чудовище (сериал, 2012) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

Марина Громова – начинающий адвокат и эффектная женщина, которая не спешит создавать семью. Еe устраивает жизнь без обязательств и любовь с женатым человеком, но, как говорят, сколько верeвочке не виться, а концу быть. Мировоззрение независимой женщины меняет роковой случай, когда она, пережив нападение, оказывается в глухом лесу. Марина набредает на хутор, где живeт странный мужчина. «Дикарь» отказался от благ цивилизации, как он считает, ради счастья маленькой дочки Алeнушки, которая живeт с ним.

